صافي ربح زين الكويتية ينخفض 35% في الربع/4

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - أعلنت زين الكويتية أكبر شركة اتصالات في البلاد من حيث عدد المشتركين اليوم الأحد أن صافي ربحها للربع الأخير من العام الماضي انخفض 35 في المئة وجاء دون توقعات اثنين من المحللين.

وقالت زين المحتكر السابق لسوق الاتصالات في الكويت والتي تعمل في ثماني دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في بيان إنها حققت صافي ربح قدره 33 مليون دينار (112.2 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ولم تذكر الشركة أرقام العام الذي سبقه. وقالت زين في وقت سابق إنها حققت ربحا بلغ 50.8 مليون دينار في الفترة نفسها من 2013.

وتوقع محللان في استطلاع لرويترز ربحا فصليا قدره 48.3 و53.7 مليون دينار على الترتيب.

وقالت زين أن تقلبات العملة كلفتها 12 مليون دينار في الربع الأخير ارتفاعا من عشرة ملايين دينار في الربع الأخير من 2013.

وحققت زين ربحا قدره 194 مليون دينار في 2014 ولم تقدم أرقاما لعام 2013. وقالت الشركة في وقت سابق إنها حققت ربحا بلغ 216.4 مليون دينار في 2013.

واقترح مجلس إدارة زين توزيعات أرباح نقدية بواقع 40 فلسا للسهم لعام 2014. ويقل هذا عن 50 فلسا للسهم وزعتها الشركة عن عام 2013 وفقا لبيانات تومسون رويترز.