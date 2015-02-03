نمو صافي ربح بنك الكويت الدولي 4% في 2014
الكويت 3 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الدولي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه السنوية 3.8 بالمئة إلى 13.7 مليون دينار (46.4 مليون دولار) في سنة 2014 مقابل 13.2 مليون دينار في 2013.
وقال الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن البنك أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع تسعة فلوس لكل سهم أرباحا نقدية عن سنة 2014.
وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات الرقابية.
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