نمو صافي ربح بنك الكويت الدولي 4% في 2014

الكويت 3 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الدولي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه السنوية 3.8 بالمئة إلى 13.7 مليون دينار (46.4 مليون دولار) في سنة 2014 مقابل 13.2 مليون دينار في 2013.