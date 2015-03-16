الامتياز الكويتية تتحول للربحية في الربع/4

الكويت 16 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة الامتياز الاستثمارية الكويتية اليوم الاثنين تحول الشركة إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 5.16 مليون دينار (18.2 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقابل خسارة 53.83 مليون دينار في 2013.