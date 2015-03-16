الامتياز الكويتية تتحول للربحية في الربع/4
الكويت 16 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة الامتياز الاستثمارية الكويتية اليوم الاثنين تحول الشركة إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 5.16 مليون دينار (18.2 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقابل خسارة 53.83 مليون دينار في 2013.
وأوضحت البيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أن الشركة حققت 6.16 مليون دينار أرباحا صافية في 2014 مقابل خسارة 58.17 مليون دينار في العام السابق.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع خمسة فلوس أرباحا نقدية عن 2014.
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