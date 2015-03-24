أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية تهبط 38% في الربع/4

الكويت 24 مارس آذار (رويترز) - هبطت أرباح شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية 38 بالمئة في الربع الرابع من 2014 لتبلغ 1.628 مليون دينار (5.43 مليون دولار) مقابل 2.632 مليون قبل عام.

وأعلنت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن أرباحها السنوية بلغت 6.676 مليون دينار في 2014 مقابل 6.152 مليون في 2013.

وأوصى مجلس إدارة الاستثمارات الوطنية وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي الكويتية بتوزيع أرباح نقدية بواقع ستة فلوس لكل سهم عن سنة 2014. والدينار ألف فلس.

(الدولار = 0.3 دينار)