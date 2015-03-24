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الساحل الكويتية تتحول للخسارة في الربع/4

Tue Mar 24, 2015 1:16pm GMT
 
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الكويت 24 مارس آذار (رويترز) - تحولت شركة الساحل للتنمية والاستثمار الكويتية لتسجيل خسارة في الربع الرابع من 2014 لكن نتائجها السنوية جاءت محققة أرباحا.

وأعلنت الشركة في بيان لبورصة الكويت أنها سجلت خسائر بلغت 6.95 مليون دينار (23.1 مليون دولار) في الربع الرابع من 2014 مقابل أرباح قدرها 1.26 مليون دينار قبل عام.

وبلغت أرباح الساحل وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي الكويتية 9.7 مليون دينار في سنة 2014 مقابل خسارة قدرها 876 ألف دينار في سنة 2013.

وعزت الشركة تحولها لتحقيق أرباح في سنة 2014 إلى الربح الناتج من اتفاقيات تسوية ديون مع البنوك الدائنة وانخفاض تكاليف التمويل."

(الدولار = 0.3 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 