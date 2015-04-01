مركز سلطان الكويتية تتكبد خسائر في الربع/4

الكويت أول أبريل نيسان (رويترز) - تحولت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية الكويتية إلى تسجيل خسارة قدرها 1.2 مليون دينار (أربعة ملايين دولار) في الربع الرابع من 2014 مقابل أرباح قدرها 1.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013.

وأظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة اليوم على موقع بورصة الكويت الالكتروني أنها حققت أرباحا بلغت 926 ألف دينار في سنة 2014 مقابل أرباح قدرها 2.16 مليون دينار في سنة 2013.

وأصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2014.