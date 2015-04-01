Sun 25 Dec 2016 | 10:22 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مركز سلطان الكويتية تتكبد خسائر في الربع/4

Wed Apr 1, 2015 7:27am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت أول أبريل نيسان (رويترز) - تحولت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية الكويتية إلى تسجيل خسارة قدرها 1.2 مليون دينار (أربعة ملايين دولار) في الربع الرابع من 2014 مقابل أرباح قدرها 1.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013.

وأظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة اليوم على موقع بورصة الكويت الالكتروني أنها حققت أرباحا بلغت 926 ألف دينار في سنة 2014 مقابل أرباح قدرها 2.16 مليون دينار في سنة 2013.

وأصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2014.

(الدولار = 0.3005 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 