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أرباح أريد الكويتية تهبط 89% في الربع/1 بسبب تقلبات العملة

Mon Apr 27, 2015 12:35pm GMT
 
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الكويت 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها اليوم الإثنين الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) الكويتية هبوط أرباحها الصافية 88.88 بالمئة إلى 2.2 مليون دينار (7.28 مليون دولار) في الربع الأول من 2015 مقابل 19.8 مليون قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن "تأثر صافي الأرباح المجمعة لربع السنة بالتقلبات المعاكسة في العملات الأجنبية."

(الدولار = 0.30206 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 