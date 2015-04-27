أرباح أريد الكويتية تهبط 89% في الربع/1 بسبب تقلبات العملة

الكويت 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها اليوم الإثنين الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) الكويتية هبوط أرباحها الصافية 88.88 بالمئة إلى 2.2 مليون دينار (7.28 مليون دولار) في الربع الأول من 2015 مقابل 19.8 مليون قبل عام.