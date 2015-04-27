مقدمة 1-هبوط ربح أريد الكويتية 89% بسبب خسائر أسعار الصرف

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دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - عزت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريد) الكويتية ثالث أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في البلاد من حيث عدد المشتركين هبوط أرباحها في الربع الأول من العام 89 في المئة إلى خسائر تتعلق بأسعار صرف العملات بأنشطتها في تونس والجزائر.

وتتنافس الوحدة الكويتية لأريد القطرية على المستوى المحلي مع زين ووحدة الاتصالات السعودية فيفا وسجلت حتى الآن هبوطا في عشرة أرباع من الثلاثة عشر ربعا الماضية.

وقالت أريد الكويتية في بيان إنها حققت صافي ربح قدره 2.2 مليون دينار (7.3 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 مارس أذار انخفاضا من ربح بلغ 19.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كانت المجموعة المالية-هيرميس قد توقعت أن تحقق أريد الكويتية التي تملك أنشطة أيضا في الجزائر وتونس والمالديف والأراضي الفلسطينية ربحا فصليا 13.3 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الربع الأول 174.3 مليون دينار مقابل 182.7 مليون دينار قبل عام.

وقال الشركة إن هبوط قيمة العملة في تونس والجزائر أدى إلى خسائر أسعار صرف في الربع الأول قدرها 12.9 مليون دينار.

وساهمت الأنشطة في تونس بصافي ربح لأريد الكويتية مليوني دينار في الربع الأول انخفاضا من 5.8 مليون دينار.