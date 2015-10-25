تراجع صافي ربح ألافكو الكويتية 33% في الربع/4

القاهرة 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات اليوم الأحد تراجع صافي ربح الربع الأخير من السنة المالية للشركة 33 بالمئة بسبب ما قالت إنه مخصص انخفاض قيمة قدره 1.9 مليون دينار مقابل طائرات.

وبلغ صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول 2.7 مليون دينار (تسعة ملايين دولار) انخفاضا من أربعة ملايين دينار قبل عام حسبما أفاد إشعار بموقع البورصة على الانترنت.

وتراجع صافي ربح السنة المالية بأكملها ثلاثة بالمئة ليسجل 16.5 مليون دينار.

وأوضحت الشركة أن إيرادات التأجير التشغيلي شكلت نحو 98 بالمئة من إجمالي الإيرادات وبلغت 16 مليون دينار في الربع الرابع ارتفاعا من 14.1 مليون قبل عام و62.4 مليون دينار في السنة المالية 2014-2015 ارتفاعا من 55.9 مليون دينار في السنة السابقة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية قدرها خمسة فلوس للسهم عن السنة المالية على أن تصرف من الأرباح المحتفظ بها لكن ذلك يتطلب موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية المختصة.

وبحلول الساعة 0835 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم ألافكو 0.92 بالمئة إلى 220 فلسا في بورصة الكويت.