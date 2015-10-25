نمو صافي ربح وربة الكويتي لأكثر من 3 أمثاله في الربع/3

القاهرة 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع لأكثر من ثلاثة أمثاله بفضل نمو صافي إيرادات التمويل.

وأوضح البنك في إشعار للبورصة أن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 936 ألف دينار كويتي (3.1 مليون دولار) ارتفاعا من 275 ألف دينار قبل عام.

وزاد صافي إيرادات التشغيل 28 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.1 مليون دينار في الربع الثالث.

وعزا البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية نمو الأرباح إلى "زيادة صافي إيرادات التمويل والتي تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة البالغة 42 بالمئة في نسبة محفظة التمويل في 30 سبتمبر 2015... بالإضافة إلى الأتعاب والعمولات التي تحققت بعد إتمام تمويل مشترك من قبل البنك."

وسجل صافي إيرادات التمويل 8.6 مليون دينار صعودا من 6.4 مليون في حين قفز صافي إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 1.8 مليون دينار من 30 ألف دينار فقط في الربع الثالث من العام الماضي.

وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش هبط سهم بنك وربة 0.95 بالمئة إلى 208 فلوس.