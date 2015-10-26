ارتفاع طفيف لأرباح بنك الخليج الكويتي في الربع/3
الكويت 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الإثنين نموا طفيفا في أرباحه الفصلية لتصل إلى 10.96 مليون دينار (36.2 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحال مقابل 10.9 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك حقق أرباحا بلغت 29.62 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل 26.52 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.
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