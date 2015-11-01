أرباح بنك برقان الكويتي ترتفع 41% في الربع/3
الكويت أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي نشرها بنك برقان الكويتي اليوم الأحد ارتفاع أرباحه 41 في المئة إلى 21.64 مليون دينار (71.49 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 15.35 مليون دينار قبل عام.
وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت أن أرباحه الصافية ارتفعت إلى 59 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 48.7 مليون دينار في الفترة نفسها من 2014.
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