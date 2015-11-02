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نمو أرباح كيبكو الكويتية 17% في الربع/3

Mon Nov 2, 2015 11:02am GMT
 
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الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نمت الأرباح الصافية لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بنسبة 17 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 11.8 مليون دينار مقارنة مع 10.1 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بياناتها المالية التي نشرتها بورصة الكويت اليوم الاثنين إن أرباحها الصافية نمت كذلك بنسبة 17 في المئة في التسعة أشهر الأولى من 2015 لتصل إلى 37.2 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 31.8 مليون دينار في الفترة نفسها من 2014.

وعزت الشركة هذا النمو إلى "زيادة الإيرادات والأرباح التشغيلية للشركات الرئيسية للمجموعة."

(الدولار = 0.3027 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 