ارتفاع طفيف لأرباح طيران الجزيرة الكويتية في الربع/3

الكويت 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت شركة مجموعة طيران الجزيرة الكويتية أول شركة طيران خاصة في الكويت ارتفاعا طفيفا في أرباحها الفصلية لتصل إلى 8.3 مليون دينار (27.4 مليون دولار) في الربع الثالث من 2015 مقابل 8.06 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها بلغت 14.5 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 13 مليونا في نفس الفترة من 2014.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 21.0 مليون دينار في الربع الثالث من 2015 منخفضة بنسبة 0.9 في المئة عن إيرادات الربع الثالث من 2014.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي "نؤكد توقعاتنا لتحقيق النمو في الفصل الأخير ليصبح عام 2015 عام نمو آخر للشركة."

وأضاف "بالنسبة لخطة تخفيض رأس مال الشركة التي سبق وأعلنا عنها وبرنامج التوزيعات النقدية للمساهمين نقوم حاليا بإتمام الإجراءات الأخيرة من العملية على أن تتم آخر دفعة من التوزيعات النقدية في أوائل ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي."

وفي الشهر الماضي حصل مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة على موافقة المساهين على توصية المجلس بتخفيض رأسمال الشركة لتكون الخطوة الأخيرة من عملية التخارج الاستراتيجي للشركة من قطاع تأجير الطائرات والتي تمت في شهر يناير كانون الثاني من هذا العام.

وتقوم الشركة حاليا بالعمل على تخفيض رأس المال من 42 مليون دينار إلى 20 مليونا.