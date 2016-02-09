بيانات أولية تظهر تقلص خسائر إيفا الكويتية 80% في 2015

الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) الكويتية اليوم الثلاثاء إن صافي خسائرها بلغت 6.7 مليون دينار (22.4 مليون دولار) في سنة 2015 طبقا "لبيانات مالية أولية غير مدققة وغير مراجعة" بانخفاض 80 في المئة عما كانت عليه قبل عام.

وقال بيان الشركة لبورصة الكويت إنه خلال سنة 2015 قامت المجموعة بشراء 90.98 في المئة من حقوق الملكية في الشركة الأولى للتأمين التكافلي "وتم دفع قيمة هذا الاستثمار عن طريق تحويل أسهمها في شركة نيوفا سيجورتا والبالغ قيمتها 9.69 مليون دينار كويتي حيث نتج عنه ربح بمبلغ 6.75 مليون دينار كويتي."