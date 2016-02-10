المخصصات تخفض أرباح البنك الأهلي الكويتي 89% في الربع/4

الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - تسببت المخصصات التي جنبها البنك الأهلي الكويتي في تخفيض أرباحه الفصلية 89 في المئة في الربع الرابع من العام الحالي.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن أرباحه بلغت 1.14 مليون دينار (3.8 مليون دولار) في الربع الرابع من 2015 مقابل 10.3 مليون دينار قبل عام.

وبلغ صافي ربح البنك 30.36 مليون دينار في 2015 مقابل 37.59 مليون في العام السابق.

وقال البنك في البيان إن الأرباح التشغيلية ارتفعت بنسبة 5.8 في الئمة بالمقارنة مع العام الماضي.

وأضاف "وفي مقابل ذلك تم أخذ مخصص احترازي كبير لمواجهة تقلبات السوق الحالية وانخفاض أسعار الأصول مما أدى إلى انخفاض الأرباح."

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 10 فلوس نقدا لكل سهم عن 2015 .