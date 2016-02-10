أرباح زين الكويتية تهبط نحو 21% في 2015

الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - هبطت أرباح شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية 20.7 في المئة في سنة 2015 لتصل إلى 154 مليون دينار (515.2 مليون دولار) مقابل 194.3 مليون دينار في سنة 2014.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الفصلية بلغت 36 مليون دينار في الربع الرابع من 2015.

وكانت الشركة حققت أرباحا قدرها 33.3 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2014.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 30 فلسا للسهم عن 2015.