خسائر إيفا الكويتية ترتفع 40% في الربع/1

الكويت 8 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت خسائر شركة الاستشارات المالية الدولية الكويتية (إيفا) 40 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء أن الخسائر الصافية بلغت 4.41 مليون دينار (13.7 مليون دولار) في الربع الأول من 2016 مقابل خسارة 3.14 مليون قبل عام.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر يعود إلى تسجيل خسارة قدرها مليون دينار من بيع حصة في استثمار في شركة زميلة وارتفاع مصروفات التشغيل والأعباء الأخرى بمقدار مليوني دينار وارتفاع تكاليف الموظفين بمقدار 640 ألف دينار.

وفي المقابل زاد صافي دخل الشركة من عمليات الفندقة 730 ألف دينار مقارنة بما كان عليه قبل عام وانخفضت الفوائد والمصروفات المماثلة 633 ألف دينار خلال نفس الفترة.

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