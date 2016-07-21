صافي ربح فيفا الكويتية ينخفض 15% في الربع‭/‬2

دبي 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة فيفا للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الخميس انخفاضا نسبته 15 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وعزت الشركة ذلك إلى تراجع الإيرادات نتيجة الانكماش الذي يواجهه اقتصاد الكويت في ظل هبوط أسعار النفط وتشبع سوق الاتصالات المحلية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها سجلت أرباحا صافية قدرها 9.57 مليون دينار كويتي (31.65 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 11.22 مليون دينار قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تسجل فيفا أرباحا فصلية عند 10.32 مليون دينار في الربع الثاني.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 69.45 مليون دينار ارتفاعا من 67.87 مليون قبل عام.

وتتنافس فيفا مع شركتي زين وأريد الكويت وهي وحدة تابعة لأريد القطرية.

كانت الاتصالات السعودية رفعت حصتها في فيفا إلى 51.8 بالمئة من 26 بالمئة في وقت سابق من العام بعدما تقدمت بعرض لشراء أسهم المساهمين الآخرين.