أرباح المزايا الكويتية تتراجع 4% في الربع/2

الكويت 25 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت الأرباح الصافية لشركة المزايا القابضة الكويتية بنسبة 4.3 في المئة في الربع الثاني وبلغت 2.28 مليون دينار (7.53 مليون دولار) مقابل 2.38 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت النتائج التي نشرتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 4.14 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 4.1 مليون دينار قبل عام.