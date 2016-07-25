الأرباح الصافية لأريد الكويتية تهبط 28% في الربع/2

الكويت 25 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة أريد للاتصالات المتنقلة اليوم الإثنين هبوط الأرباح الصافية 28 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 9.07 مليون دينار (29.97 مليون دولار) مقابل 12.6 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت هذه البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أنه ورغم ذلك فان الشركة حققت ارتفاعا في الأرباح الصافية للنصف الأول بنسبة ‭30‬ بالمئة لتصل إلى 19.28 مليون دينار مقابل 14.84 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت الشركة حققت أرباحا مرتفعة قدرها 10.21 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.