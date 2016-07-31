ارتفاع طفيف لأرباح المباني الكويتية في الربع/2

الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - حققت شركة المباني الكويتية ارتفاعا طفيفا لم يتعد نسبة الواحد في المئة في صافي أرباحها ليصل إلى 12.359 مليون دينار (41 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 12.378 مليون دينار قبل عام.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن الأرباح الصافية بلغت 24.37 مليون دينار في النصف الأول مقارنة بمبلغ 24.32 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البيان إن سبب الارتفاع يعود إلى "انخفاض كلفة الائتمان."