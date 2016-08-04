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أرباح التجارية العقارية الكويتية تهبط 30% في الربع/2

Thu Aug 4, 2016 1:06pm GMT
 
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الكويت 4 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح الشركة التجارية العقارية الكويتية 30 بالمئة لتصل إلى 1.999 مليون دينار (6.628 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 2.86 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على موقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الخميس إن أرباحها بلغت 5.36 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.766 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2015.

(الدولار = 0.3016 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 