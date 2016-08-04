أرباح التجارية العقارية الكويتية تهبط 30% في الربع/2

الكويت 4 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح الشركة التجارية العقارية الكويتية 30 بالمئة لتصل إلى 1.999 مليون دينار (6.628 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 2.86 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على موقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الخميس إن أرباحها بلغت 5.36 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.766 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2015.