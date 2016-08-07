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أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 11% في الربع/2

Sun Aug 7, 2016 3:08pm GMT
 
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الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الأحد تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام لتصل إلى 15 مليون دينار (49.75 مليون دولار) مقابل 14 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الصافية بلغت 28 مليون دينار في النصف الأول من العام مقارنة مع 25 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2015.

(الدولار = 0.3015 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 