أرباح أمريكانا الكويتية ترتفع 31% في الربع/2

الكويت 8 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنتها الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الإثنين ارتفاع أرباحها الصافية الفصلية 31 في المئة لتصل إلى 9.03 مليون دينار (29.9 مليون دولار) في الربع الثاني من 2016 مقابل 6.879 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في البيان الذي نشر على موقع البورصة أنها حققت أرباحا صافية بلغت 24.223 مليون دينار في النصف الأول من 2016 مقارنة مع مبلغ 24.196 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.