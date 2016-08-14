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الأرباح الصافية للوطنية العقارية الكويتية تهبط 9% في الربع/2

Sun Aug 14, 2016 11:33am GMT
 
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الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح شركة الوطنية العقارية الكويتية تسعة في المئة في الربع الثاني لتصل إلى أربعة ملايين دينار (13.3 مليون دولار) مقابل 4.4 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها بلغت 7.6 مليون دينار في النصف الأول من العام مقارنة مع 7.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

(الدولار = 0.3015 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
 