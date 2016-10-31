مقدمة 1-الأرباح الصافية لطيران الجزيرة الكويتية تهبط 27% في الربع/3

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الكويت 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة "طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي اليوم الإثنين إن هبوط أرباح الشركة خلال الربع الثالث جاء بسبب هبوط أسعار النفط.

وقال بودي في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي "جاءت أقل من المتوقع على الرغم من زيادة معدل إشغال المقاعد وارتفاع في عدد الركاب."

وأضاف أن هذا الهبوط يعود إلى "استمرار الانخفاض في أسعار النفط وغيرها من العوامل الاقتصادية الخارجية التي شكلت ضغوطا وأثرت سلبا على عوائد القطاع."

وأعلنت طيران الجزيرة وهي أول شركة طيران خاصة كويتية أنها سجلت هبوطا في أرباحها الصافية بلغت نسبته 27.1 في المئة في الربع الثالث لتصل إلى 6 ملايين دينار (19.9 مليون دولار).

كما انخفضت أرباحها الصافية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 9.7% لتصل إلى 12 مليون دينار.

وقال بودي "ومع ذلك تبقى توقعاتنا طموحة وآمالنا كبيرة في تعزيز وزيادة في قنوات الدخل الثانوية بفضل البرامج التطويرية وسلسلة المشاريع الهادفة والمقرر الانتهاء منها في العام القادم."

وتحدث عن ما وصفه "بالنقلة القادمة" التي تتضمن سلسلة من المشاريع الهادفة للتغيير وتحديث خدمات شركة طيران الجزيرة لاستقطاب شريحة أكبر من المسافرين.

وأكد أن هذه الخطوة ستمثل "نقلة فارقة تضمن ارتقاء وتطورا غير مسبوقين في خدمات السفر في الكويت في العام 2016 وما بعده.

وتتضمن هذه الخطوة تسهيلا لإجراءات السفر وإيقاف السيارات وتحميل أمتعة المسافرين.