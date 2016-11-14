جي إف اتش البحرينية تتحول للخسارة في الربع/3

الكويت 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تحولت مجموعة جي إف اتش البحرينية لتسجيل خسائر صافية قيمتها 7.578 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة مع تحقيق أرباح قدرها 761 الف دولار قبل عام.

وأوضحت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت أنها حققت أرباحا صافية بلغت 3.947 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة مع أرباح قيمتها 4.08 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2015.

وقالت المجموعة في البيان إن سبب الخسارة هو تسجيل خسائر قيمتها مليون دولار من عمليات صرف العملات الأجنبية إضافة إلى انخفاض "الإيرادات الأخرى" إلى مبلغ 1.1 مليون دولار.