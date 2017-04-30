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نمو أرباح بنك الخليج الكويتي 7% في الربع/1

Sun Apr 30, 2017 7:12am GMT
 
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الكويت 30 أبريل نيسان (رويترز) - نمت أرباح بنك الخليج الكويتي 6.75 بالمئة في الربع الأول من العام بفضل زيادة إيرادات الفوائد وهبوط المصروفات التشغليلية.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد إن أرباحه الصافية ارتفعت إلى 9.36 مليون دينار (30.77 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 8.77 مليون دينار قبل عام.

(الدولار = 0.3042 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 