نمو أرباح بنك الخليج الكويتي 7% في الربع/1

الكويت 30 أبريل نيسان (رويترز) - نمت أرباح بنك الخليج الكويتي 6.75 بالمئة في الربع الأول من العام بفضل زيادة إيرادات الفوائد وهبوط المصروفات التشغليلية.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد إن أرباحه الصافية ارتفعت إلى 9.36 مليون دينار (30.77 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 8.77 مليون دينار قبل عام.