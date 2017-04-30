طيران الجزيرة الكويتية تقر توزيعات 2016

الكويت 30 أبريل نيسان (رويترز) - أقرت الجمعية العمومية لشركة طيران الجزيرة الكويتية خلال جمعيتها العمومية اليوم الأحد توزيع سبعة ملايين دينار (23 مليون دولار) أرباحا نقدية عن نتائج 2016 وأعادت انتخاب مروان بودي رئيسا لمجلس الإدارة.

كانت الشركة حققت أرباحا صافية بلغت 10.8 مليون دينار في 2016 بانخفاض 29.8 بالمئة عن 2015.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة مرزوق جاسم بودي في بيان تلقت رويترز نسخة منه "أنهينا العام 2016 بميزانية قوية تخلو من الالتزامات البنكية وغنية بالسيولة مما يجعلها من أقوى الميزانيات في القطاع".

وأضاف "جاءت هذه النتائج بالرغم من أن العام 2016 كان عاما صعبا على قطاع الطيران ككل حيث شهدنا استمرارا في التباطؤ الاقتصادي إقليميا وزيادة مفرطة في عدد المقاعد على الخطوط التي نخدمها مما شكل ضغطا على معدل العائد على المقعد للشركة".

وأوضح أن استثمارات المرافق الأرضية التي قامت بها الشركة في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها مبنى الركاب الخاص بها الذي سيبدأ باستقبال المسافرين بداية 2018، "ستخلق قيمة مضافة تميز المنتج الذي نقدمه وستنقل الشركة إلى مرحلة جديدة من الأداء".