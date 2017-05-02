نمو أرباح بنك برقان الكويتي 25% في الربع/1 بدعم تخفيض المخصصات

الكويت 2 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك برقان الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه 25 في المئة في الربع الأول من العام الحالي بفضل تخفيض المخصصات.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم إنه حقق 17.813 مليون دينار (58.6 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 14.288 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك إن سبب الارتفاع "يعود بشكل رئيسي إلى التخفيض في تكاليف مخصص الانخفاض في قيمة القروض والسلفيات."