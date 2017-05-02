أرباح ألافكو الكويتية ترتفع 78% في النصف/1 بدعم طائرات جديدة

الكويت 2 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية 78 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية بدعم الطائرات الجديدة التي اقتنتها الشركة.

وأظهرت البيانات المالية التي أعلنتها ألافكو اليوم الثلاثاء على موقع بورصة الكويت أن الشركة حققت 10.793 مليون دينار (35.5 مليون دولار) أرباحا صافية في الستة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 6.064 مليون دينار قبل عام.