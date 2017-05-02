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أرباح ألافكو الكويتية ترتفع 78% في النصف/1 بدعم طائرات جديدة

Tue May 2, 2017 10:52am GMT
 
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الكويت 2 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية 78 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية بدعم الطائرات الجديدة التي اقتنتها الشركة.

وأظهرت البيانات المالية التي أعلنتها ألافكو اليوم الثلاثاء على موقع بورصة الكويت أن الشركة حققت 10.793 مليون دينار (35.5 مليون دولار) أرباحا صافية في الستة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 6.064 مليون دينار قبل عام.

وقال البيان إن الارتفاع يعود إلى "اقتناء 14 طائرة جديدة خلال 12 شهرا الماضية".

(الدولار = 0.304 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 
 