نمو أرباح زين الكويتية 3% في الربع/1 رغم تقلبات العملة

الكويت 2 مايو أيار (رويترز) - حققت زين الكويتية للاتصالات ارتفاعا بنسبة ثلاثة بالمئة في أرباحها الفصلية للربع الأول من العام رغم تأثرها "الكبير" بتقلبات أسعار العملة.

وبلغت الأرباح الصافية 38 مليون دينار (124.9 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 37 مليون دينار قبل عام.

وقالت زين في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن تقلبات أسعار تحويل العملات أثرت بشكل كبير على مؤشراتها المالية.

وأضاف البيان أن هذا "كلف المجموعة على مستوى الإيرادات المجمعة 148 مليون دولار بينما كلفها على مستوى حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 68 مليون دولار فيما كلفها على مستوى حجم الأرباح الصافية 32 مليون دولار".

وأوضح أن الإيرادات المجمعة بلغت 247 مليون دينار في الربع الأول من 2017 مقارنة مع إجمالي ايرادات بلغت 277 مليون دينار عن الربع الأول من العام الماضي.