طيران الجزيرة الكويتية تتحول للخسارة في الربع/1 بسبب انخفاض الإيرادات

الكويت 4 مايو أيار (رويترز) - تحولت شركة طيران الجزيرة الكويتية لتسجيل خسائر في الربع الأول من العام الحالي بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس إنها سجلت خسارة بلغت 948 ألف دينار (3.11 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقابل أرباح قدرها أربعة ملايين دينار قبل عام.

وعزا البيان هذه الخسارة إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية. وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن إيرادات التشغيل بلغت 10.1 مليون دينار في الربع الأول من 2017 منخفضة بنسبة 15.3 في المئة عن الربع الأول من 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي في البيان الصحفي "تأثرت أرباح الشركة للربع الأول من هذا العام بالتباطؤ المستمر للوضع الاقتصادي في المنطقة الذي يلقي بأثره على عائدات القطاع ككل."

وأضاف أن معدل إشغال المقاعد للشركة حافظ على مستواه دون تغير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كمؤشر واضح على أن الطلب على منتج الشركة لا يزال قويا ومستقرا في وجه الضغوط الاقتصادية الكلية وبالرغم من الزيادة المفرطة في الطاقة الاستيعابية التي تشهدها السوق حاليا.

وتابع "نعمل حاليا على مواجهة وتجاوز هذه الضغوط الخارجية على العائد خلال الفترة المتبقية من هذا العام من خلال اتخاذنا لعدة تدابير داخلية."

وأشار إلى أن من هذه التدابير إجراء تحديث على منصة التجارة الإلكترونية لإطلاقها في الربع الثاني من هذا العام لزيادة الدخل وتحسين تجربة الحجز والدفع.