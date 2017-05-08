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تراجع أرباح الخليج للتأمين الكويتية 15% في الربع/1

Mon May 8, 2017 11:39am GMT
 
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الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - هبطت أرباح مجموعة الخليج للتأمين الكويتية بنسبة 14.7 بالمئة في الربع الأول من العام بسبب نتائج الشركات التابعة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت أرباحا بلغت 2.817 مليون دينار (9.25 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 3.302 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2016.

عزا البيان انخفاض صافي الربح إلى "انخفاض حصتنا من أرباح الشركات التابعة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".

(الدولار = 0.3044 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 