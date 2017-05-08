Sun 18 Jun 2017 | 9:36 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

خفض التكاليف يرفع أرباح فيفا الكويتية في الربع/1

Mon May 8, 2017 12:43pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة فيفا للاتصالات الكويتية اثنين بالمئة في الربع الأول من العام بفضل خفض التكاليف.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين إنها حققت ربحا صافيا قدره 9.965 مليون دينار (32.73 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 9.815 مليون دينار قبل عام.

وقال البيان إن سبب الارتفاع هو "تطبيق الشركة لبرامج تقليل التكاليف مما ساهم في نمو صافي الأرباح".

(الدولار = 0.3044 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 