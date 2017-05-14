المركز المالي الكويتي تتحول لتحقيق أرباح في الربع/1

الكويت 14 مايو أيار (رويترز) - تحولت شركة المركز المالي الكويتي إلى تحقيق أرباح صافية قدرها 2.19 مليون دينار (7.19 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقابل خسائر 683 ألف دينار قبل عام.

بلغت الإيرادات التشغيلية 4.56 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع 770 ألف دينار في الفترة ذاتها من 2016.

وعزت شركة المركز المالي في بيان للبورصة النتائج إلى "الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات".