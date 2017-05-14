المشتركة الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في الربع/1

الكويت 14 مايو أيار (رويترز) - تمكنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية من تحقيق أرباح صافية قدرها 510 آلاف دينار (1.7 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقابل خسائر بلغت 616 ألف دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن هذا التحول جاء بفضل "زيادة مجمل الربح الخاص بمشاريع الشركة الأم (في الكويت) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".