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أرباح ألافكو الكويتية ترتفع 67% في 9 أشهر

Sun Jul 16, 2017 11:42am GMT
 
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الكويت 16 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية بنسبة 67 بالمئة في التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها الصافية بلغت 16.57 مليون دينار (54.71 مليون دولار) في الأشهر التسعة مقارنة مع 9.94 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

والسنة المالية لشركة ألافكو تبدأ في أول أكتوبر تشرين الأول من كل عام.

وقال البيان إن الارتفاع يعود إلى "شراء 14 طائرة جديدة خلال النصف الثاني من السنة المالية الماضية".

وأضاف أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 58.81 مليون دينار في تسعة أشهر مقابل 49.76 مليون دينار قبل سنة.

(الدولار = 0.30285 دينار كويتية) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 
 