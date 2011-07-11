البنك العربي يرفع البورصة الأردنية بشكل طفيف

1415 جمت - أغلقت البورصة الأردنية على ارتفاع طفيف اليوم في ظل عمليات شراء على سهم البنك العربي قابلها تراجع لبعض أسهم المضاربة الأكثر سيولة مع تدني حجم التداول.

وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.02 بالمئة إلى 2101.51 نقطة وبلغت قيمة التداول 8.4 مليون دينار (11.84 مليون دولار).

واستحوذ سهم البنك العربي على 10.25 بالمئة من حجم التداول الكلي وارتفع سعره 0.11 بالمئة إلى 8.56 دينار.

كما ارتفع سهم البنك الأردني الكويتي 1.16 بالمئة إلى 4.35 دينار.

وزاد سهم شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة 5.56 بالمئة إلى 0.19 دينار بعد أربع جلسات متواصلة من الانخفاض خسر فيها 18.2 بالمئة.

وتراجع سهم شركة المستثمرون المتحدون العرب بنسبة 5.88 بالمئة إلى 0.16 دينار.

وارتفعت اليوم أسعار أسهم 44 شركة مقابل انخفاض 52 في حين بقي 46 سهما دون تغيير.

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