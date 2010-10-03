أسهم الشركات الصناعية تصعد بمؤشر البورصة العمانية

0810 جمت - لقيت أسهم الشركات الصناعية في البورصة العمانية اقبالا بفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا مما ساهم في صعود مؤشر البورصة.

وارتفع سهم حديد الجزيرة 2.5 في المئة وسهم شركة صناعة الكابلات العمانية 2.9 في المئة.

وزادت أسعار النفط والنحاس والذهب في الاسبوع الماضي لكن الأسواق الزراعية شهدت موجة بيع هائلة.

وقال عادل نصر من المتحدة للاوراق المالية في مسقط "ثمة شراء في القطاع الصناعي نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأولية في مطلع الاسبوع. انه المحرك الرئيسي للسوق."

وصعد مؤشر سوق مسقط .MSI‬‏ بنسبة 0.5 في المئة إلى 6504 نقاط.

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6470 جمت - ارتفعت أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية نحو 3 بالمئة بعد استئناف تداولها ولكن لم يكن للصعود تأثير يذكر على مؤشر البورصة.

وفي الاسبوع الماضي تقدمت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) ثاني أكبر شركة اتصالات في الخليج بعرض شراء حصة 64 في المئة في زين بسعر 1.7 دينار للسهم.