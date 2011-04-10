قائمة بأحداث الكويت المتوقعة حتى 5 يونيو 2011 .
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في الكويت حتى 5 يونيو حزيران 2011 :
الأحد 10 ابريل:
الكويت - بدء أعمال مؤتمر ومعرض البيئة والماء والطاقة بأرض المعارض الدولية في مشرف.
الكويت - اجتماع الجمعية العمومية لشركة وثاق للتأمين التكافلي.
الإثنين 11 ابريل:
الكويت - بدء أعمال مؤتمر "تنمية التمويل وتمويل التنمية" الذي تنظمه شركة يوروموني للمؤتمرات في قاعة الراية- فندق كورت يارد ماريوت.
الكويت - افتتاح معرض العقار والاستثمار الذي تنظمه شركة توب اكسبو في أرض المعارض الدولية في مشرف ويستمر حتى 16 ابريل.
الثلاثاء 12 ابريل:
الكويت - اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة زين الساعة 10 صباحا. يتبع