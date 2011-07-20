الأسواق العالمية تدعم البورصات الخليجية والسعودية تتصدر المكاسب

من نادية سليم

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - تصدرت الأسهم السعودية المكاسب في بورصات الخليج بعد أن دعمت موجة جديدة من نتائج ارباح الشركات للربع الثاني من العام المعنويات اليوم الأربعاء إضافة إلى الدعم بفعل تحسن الأداء في الأسواق العالمية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ‪.TASI‬ بنسبة 0.8 في المئة مواصلا صعوده لليوم الثاني بعدما سجل أدنى مستوى في أربعة أسابيع يوم الاثنين.

وانتعشت الأسهم العالمية اليوم بفضل نتائج الشركات القوية والأمل في تسوية الخلاف بشأن سقف الدين الأمريكي بينما ارتفع اليورو بفعل الآمال في خطة لمواجهة أزمة الديون اليونانية.

وارتفع سهم المملكة القابضة 1.9 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أن أرباحها الفصلية ارتفعت 21 بالمئة. وبلغت أرباحها في الربع الثاني من العام 163.5 مليون ريال (43.6 مليون دولار) وهو ما يرجع في المقام الأول إلى دخل الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.

وقال يوسف قسنطيني وهو محلل مالي مقيم في السعودية "من الناحية الفنية السوق قوية جدا ... القطاع المصرفي يتعافى ونتوقع نتائج أقوى في الربع الثالث والرابع."

لكنه حذر من أن تباطؤ أنشطة الأعمال خلال شهر رمضان سيؤثر على نتائج الربع الثالث.

وخالف سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) الاتجاه الصعودي إذ انحدر بنسبة ستة بالمئة. وتكبدت الشركة خسارة قدرها 107 ملايين دولار في الربع الثاني مع انخفاض مبيعاتها بسبب إغلاق مصفاتها لمدة شهرين.