مقابلة-الوطنية العقارية الكويتية تدرس طرح سندات لإعادة جدولة ديونها

من إيمان جمعة

الكويت 31 مايو ايار (رويترز) - قال المدير المالي للشركة الوطنية العقارية الكويتية إن الشركة تدرس إصدار سندات أو صكوك يمكن من خلالها إعادة جدولة الديون المترتبة عليها.

وقال أحمد حرفوش في مقابلة مع رويترز في وقت متأخر أمس الاثنين إن الوطنية العقارية التي تملك 22.4 بالمئة من شركة أجيليتي الكويتية تسعى كذلك لبيع بعض الاستثمارات غير الأساسية لديها بهدف إعادة جدولة 200 مليون دينار (727 مليون دولار) من الديون.

وقال حرفوش إن الأمر "لا يزال فكرة .. حسب السوق ... (الأمر يعتمد على ما) إذا كانت أوضاع السوق تسمح باصدار سندات أو صكوك .. حاليا نبحث (الأمر) مع مستشارين."

وفي رده على سؤال عن حجم الاصدار المتوقع قال "هذه أمور سابقة لأوانها .. نحن ندرس هذه المواضيع لكي نقوم بإعادة جدولة للديون بحيث نعطي لأنفسنا فترة أطول للسداد نقدر على أساسها أن ننفذ خطط البيع للاستثمارات غير الرئيسية أو ننجح في تطوير المشاريع الكبيرة."

وأضاف "لم نتفق مع أحد (بعد) .. نجس نبض السوق لا أكثر."

وعن إمكانية بيع الشركة لحصتها في أجيليتي قال إن أجيليتي مازالت تمثل للوطنية العقارية "استثمارا استراتيجيا" مشيرا إلى أنه ليس هناك نية حالية للبيع.

وقال "حتى لو حاولنا البيع حاليا ليس متوقعا أن نجد السعر العادل للشركة نظرا للشكوك حول قضية الجيش الأمريكي وتبعاتها."