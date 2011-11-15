سهم الاتحاد العقارية يهبط واحدا بالمئة بعد نتائج ضعيفة

0640 جمت - تراجع سهم الاتحاد العقارية المدرج في دبي واحدا بالمئة بعد أن ارتفع صافي خسائر الشركة المتعثرة لأكثر من مثليه في الربع الثالث من العام.

وجنبت الشركة مخصصات إضافية في خضم تراجع حاد في تقييم أصولها العقارية.

وتراجع مؤشر دبي ‪.DFMGI‬ بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1382 نقطة متأثرا بخسائر أسواق الأسهم في آسيا.

وشهدت بورصتا أبوظبي ‪.ADI‬ ومسقط ‪.MSI‬ تراجعا طفيفا أيضا.

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0638 جمت - ارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 3.4 بالمئة في بداية تداولات البورصة اليوم الثلاثاء وذلك بعد تقرير بأن مصرف الراجحي السعودي يسعى لتملك حصة مؤثرة فيه.

ونفى البنك الإسلامي الكويتي علمه بخطط من هذا القبيل.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم بيت التمويل وهو أكبر بنك اسلامي في الكويت 4.6 مليون دينار من إجمالي قيمة تداولات البورصة البالغة 9.3 مليون دينار.