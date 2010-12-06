تمدين الكويتية تنهي مهلة لبيع حصة في البنك الأهلي المتحد

المنامة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - انتهت فعليا اليوم الإثنين الفترة المحددة لتنفيذ صفقة شراء حصة 25 بالمئة في البنك الأهلي المتحد مقابل 1.32 مليار دولار بعدما رفضت شركة تمدين الكويتية أحد مساهمي البنك طلبا من مشتر لم تكشف هويته للحصول على مهلة إضافية.

وقال البنك الأهلي المتحد أكبر بنك في البحرين في ابريل نيسان إن تمدين ومساهمين آخرين وافقوا على بيع حصة 25 بالمئة في البنك إلى مشتر لم تكشف هويته بسعر يزيد 37.5 بالمئة على سعر السهم.

ولم يتوافر مزيد من التفاصيل بشأن الصفقة التي جعلت سهم البنك الأهلي المتحد يقفز بنسبة 11 بالمئة لدى إعلانها.

وقالت تمدين في بيان إلى سوق البحرين للأوراق المالية اليوم الإثنين إن مجلس إدارتها رفض طلب المشتري بتمديد فترة تنفيذ الصفقة ستة أشهر.

وقالت الشركة إن المدة المحددة انتهت يوم الأربعاء أول ديسمبر كانون الأول لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولا توجد لوائح فعلية لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الخليج. وتنشر الصحف الكويتية عادة تقارير بدون مصدر بشأن صفقات ترفع أسعار الأسهم لكنها لا تنفذ أبدا.

وتسيطر عائلة المرزوق الكويتية على تمدين التي لها أيضا مقعدان في مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد.

وقال مصدر مطلع على الصفقة لرويترز بعد الإعلان عنها أن المشتري هو مجموعة من القطريين الذين يريدون تحويل البنك إلى بنك إسلامي.