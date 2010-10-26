سهم جلفار العمانية عند أعلى مستوى في 51 أسبوعا

0923 جمت - قفز سهم جلفار للهندسة والمقاولات العمانية إلى أعلى مستوى في 51 أسبوعا بفضل تكهنات بأن الشركة ستفوز بعقود من الباطن للمساعدة في بناء صالة ركاب جديدة بمطار مسقط بينما ارتفعت أيضا أسهم البنوك العمانية ومن المتوقع أن تسجل الأسهم مزيدا من المكاسب مع تحسن احجام التداول بالسوق.

وصعد سهم جلفار 5.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء منحت عمان عقدا بقيمة 706 ملايين ريال (1.8 مليار دولار) إلى مشروع مشترك تابع لبكتل أكبر شركة أمريكية للأعمال الهندسية وبهوان للمقاولات العمانية لبناء صالة ركاب بمطار مسقط.

وقال عادل نصر مدير الوساطة لدى المتحدة للأوراق المالية "يعتقد الناس أن جلفار لديها فرصة جيدة للعمل كمقاول من الباطن في مشروع المطار."

وارتفع سهم بنك مسقط 1.2 بالمئة بينما زاد سهم البنك الوطني العماني اثنين بالمئة مسجلا أعلى مستوى في 54 أسبوعا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن البنك عن نمو أرباحه 16 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

وقال نصر "نتائج الوطني العماني في الربع الثالث كان لها تأثير سلبي في البداية لكن الآن بعدما حظى الناس بوقت كاف لاستيعاب الارقام يعتقدون أن زيادة تغطية المخصصات تظهر أن البنك ينظف دفاتره ولذلك فهم متفاؤلون بشأن آفاقه المستقبلية."

وزاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6594 نقطة مرتفعا للمرة السادسة في سبع جلسات.