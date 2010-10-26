المؤشر الكويتي يواصل خسائره وسط تعاملات ضعيفة على الأسهم القيادية

0945 جمت - لم تتحرك الأسهم القيادية بشكل يذكر مع تراجع مؤشر سوق الكويت ‭.KWSE‬‏ للمرة الرابعة في ست جلسات في ظل تركيز المستثمرين على أسهم الشركات الصغيرة.

وزاد سهم الاتصالات المتنقلة (زين) 2.9 في المئة لكن سهم بيت التمويل الكويتي هبط 1.6 في المئة وتراجع سهم البنك الأهلي الكويتي 1.5 في المئة. وكانت هذه الأسهم الثلاثة هي الوحيدة التي تحركت بين أسهم أكبر عشر شركات على قائمة المؤشر.

وصعد سهم أبيار للتطوير العقاري 3.2 في المئة إلى 32.5 فلس مسجلا أعلى مستوى في 20 أسبوعا وشكل السهم نحو سدس إجمالي الأسهم التي جرى تداولها في السوق مع استهداف المستثمرين الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية دون 150 فلسا حسبما قاله ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت.

وقال النفيسي "تخلصت أبيار من 50 في المئة من التزاماتها بعد أن توصلت لتسويات مع بعض عملائها الرئيسيين .. ارتفع السهم منذ ذلك الحين ويعتقد المستثمرون أن هناك حالات أخرى مماثلة."

وارتفع مؤشر بورصة قطر ‭.QSI‬‏ 0.4 في المئة إلى 7816 نقطة مسجلا رابع صعود على التوالي.

وزاد سهم صناعات قطر واحدا في المئة وسهم البنك التجاري القطري 1.5 في المئة.

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0923 جمت - قفز سهم جلفار للهندسة والمقاولات العمانية إلى أعلى مستوى في 51 أسبوعا بفضل تكهنات بأن الشركة ستفوز بعقود من الباطن للمساعدة في بناء صالة ركاب جديدة بمطار مسقط بينما ارتفعت أيضا أسهم البنوك العمانية ومن المتوقع أن تسجل الأسهم مزيدا من المكاسب مع تحسن احجام التداول بالسوق.