تراجع أرباح بيتك الكويتي 43 بالمئة في الربع الثاني

الكويت 18 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الربع الثاني من 2011 بنسبة 42.9 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في الفترة المقابلة من 2010 وذلك طبقا لحسابات لرويترز.

وأظهرت النتائج المالية التي نشرها بيتك المتخصص في تقديم الخدمات المالية الاسلامية اليوم الاثنين على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح الربع الثاني بلغت 22.8 مليون دينار (83.1 مليون دولار) مقارنة مع 39.9 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

وأظهرت البيانات أن ربحية السهم بلغت 8.6 فلس في الربع الثاني من 2011 مقابل 15 فلسا في الفترة نفسها من 2010. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2743 دينار كويتي)