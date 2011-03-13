مؤشر البورصة الكويتية يفتح على ارتفاع مدعوما بتوزيعات جيدة

0615 جمت - فتح مؤشر البورصة الكويتية اليوم الأحد على ارتفاع بلغ 40.8 نقطة بنسة 0.65 في المئة ووصل المؤشر إلى مستوى 6327.4 بدعم من معظم القطاعات على وقع توزيعات جيدة لعدد من الشركات والبنوك.

وصعد قطاع البنوك 0.32 في المئة وقطاع الاستثمار بنسبة 0.64 في المئة بينما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.94 في المئة وسجل قطاع الصناعة أكبر ارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة بينما زاد قطاع الخدمات 0.61 في المئة وسط أنباء عن أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يدرس شراء حصة مؤثرة في مجموعة زين الكويتية.

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0617 جمت - ارتفعت أسهم دبي في مستهل التداول إثر عدم حدوث أي احتجاجات في السعودية خلال نهاية الأسبوع كما كان مزمعا مما عزز مؤشر سوق دبي المالي ‭.DFMGI‬‏.

وقفز سهم إعمار العقارية 4.9 بالمئة ودريك اند سكل للمقاولات 3.3 بالمئة وارابتك 3.7 بالمئة. وهذه الشركات الثلاث لها أعمال في السعودية.

وارتفع مؤشر دبي 2.3 بالمئة إلى 1483 نقطة مقلصا خسائره في 2011 إلى تسعة بالمئة وسط موجة بيع للأسهم بسبب مخاوف من مزيد من الاضطرابات في منطقة الخليج العربية.

وكثفت الشرطة وجودها في شوارع العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة تحسبا ليوم من الاحتجاجات المزمعة لكن وردت انباء عن خروج مظاهرة صغيرة للأقلية الشيعية في شرق البلاد المنتج للنفط.

وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق في جلف مينا للاستثمارات البديلة "السعودية هي أهم دولة عربية من الناحية الاقتصادية ومادام لم يحدث شيء هناك فهذا يزيل مصدر قلق كبيرا ولذا من المتوقع أن نبدأ اليوم وغدا اتباع الأسواق العالمية."